L'aeroporto del futuro. Decolla l'era di Talin: "Il nostro obiettivo: 8mila voli all'anno"

Massa, 29 marzo 2025 – Ci crede fermamente, tanto che lunedì arriverà ai cancelli deldi Massa Cinquale per rendersi conto sul campo quali azioni intraprendere si da subito per rilanciare la struttura. Fabio, imprenditore vicentino residente in Svizzera, si è aggiudicato la gestione dello scalo per i prossimi 15 anni, con la possibilità di prolungarla per altrettanti anni. Sul piatto ha messo 166.300 euro, oltre 11 volte superiore alla base d’asta stabilita in 15mila euro. La prova di quanto la sua TrueStar creda nel progetto sta nel fatto che la seconda offerta si è aggirata sui 20mila euro. Un piano faraonico, che rivoluzionerà completamente lo stato attuale dello scalo, con l’ingresso di 120 attività (ristoranti, attività di servizio, punti vendita) e la possibilità di dare lavoro a 150 persone.