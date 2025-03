Quifinanza.it - Lady Gaga accusata di plagio per “Mayhem”, causa da 100 milioni

Il caos, o, se vogliamo usare il titolo dell’album, è scoppiato sul serio.è stata citata in giudizio per presunta violazione di marchio: al centro della disputa legale c’è il nome scelto per il suo album, tour mondiale e linea di merchandising. A far partire laè Lost International, storico brand californiano di surf fondato negli anni ’80, che rivendica da decenni il logo e il nome “”.Secondo la denuncia, depositata il 25 marzo presso la Corte distrettuale della California, la popstar avrebbe copiato un logo “virtualmente identico” a quello registrato da Lost per promuovere prodotti completamente diversi, ma con un impatto mediatico globale. Il marchio accusadi “appropriazione volontaria e non autorizzata” e chiede almeno 100di dollari per danni economici e reputazionali.