Ilgiorno.it - Ladro gourmand al ristorante “Il Pilota“

, ma anche fine intenditore quello che l’altra notte ha preso di mira undi Spessa Po. Non la classica trattoria di paese ma un locale dove si mangia molto bene, con recensioni più che positive. E proprio al“Il” alla Cascina Speziana alle 3,30 è scattato l’allarme collegato con l’abitazione del proprietario. I malviventi hanno forzato la porta posteriore del locale e puntato alla cassa da dove, dopo averla scassinata, si sono portati via un centinaio di euro lasciati come fondocassa. Quindi hanno arraffato bottiglie di vino, alcune anche di pregio, e se ne sono andati. Nel primo pomeriggio di ieri i proprietari dovevano ancora effettuare un inventario di tutto ciò che era sparito. Di conseguenza non avevano ancora sporto denuncia anche se, appena scattato l’allarme, hanno avvisato i carabinieri di Corteolona, che nelhanno effettuato un sopralluogo.