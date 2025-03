Ilrestodelcarlino.it - L'acqua? Problema risolto, è raccolta nelle buche stradali

Ilidrico estivo a Modena è stato completamente:infatti utilizzando le migliaia dipresenti sul territorio del comune e sfruttando a dovere la pioggia che continua a cadere incessante possiamo conservarestesse un'enorme quantità die quindi far concorrenza alla diga di Ridracoli. Saremo in grado in luglio/agosto di rifornire tutte le varie carenze diche si profileranno. William Rossi