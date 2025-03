Lanazione.it - La tecchia insicura . Prescrizioni al Polvaccio

delsorvegliata speciale: potrebbe essere pericolosa. Lo hanno stabilito il settore Marmo del Comune di Carrara e l’Asl, dopo che è stata presentata la Scia per una nuova strada di arroccamento. La zona interessata è quella compresa tra le confinanti cave della ‘Escavazione’ e della ‘Società Apuana Marmi’. La richiesta ha fatto scattare una serie disullo studio e la valutazione della stabilità dellasovrastante, residuo di vecchie lavorazioni. Entrambe le aziende hanno già messo in atto tutta una serie di interventi di sicurezza, ma per l’Asl non bastano e ha proposto una serie di nuovi interventi e prescrizoni. "I necessari interventi sulladevono essere intesi ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e d’altra al rispetto della sicurezza dei terzi – si spiega nella relazione della Asl –, per cui sarebbe auspicabile un accordo fra le parti".