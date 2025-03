Sport.quotidiano.net - La svolta per Forlì? Dopo l’addio a Dawson. Da allora 8 vittorie su 10. E cresce l’attacco

La vittoria ottenuta su Avellino ha ulteriormente rilanciato le quotazioni in classifica della Pallacanestro 2.015. Si tratta della quarta affermazione nelle ultime cinque uscite di campionato. Negli ultimi due mesi, del resto, i biancorossi hanno trovato una più che buona continuità di risultati. Questo non è sempre coinciso con prestazioni dello stesso livello, ma i risultati sono dalla parte della squadra di Martino. Dal 29 gennaio scorso sono arrivati ben otto successi in dieci incontri. Nello stesso arco temporale, nell’intera A2, soltanto Brindisi ha saputo mantenere lo stesso passo della formazione forlivese. Un ruolino di marcia, quello targato Unieuro, costruito nell’esatto momento in cui il roster ha trovato un assetto definitivo. Vale a dire quando, per varie ragioni, il club ha scelto di andare ‘all-in’ su Demonte Harper, mettendo da parte Shawnper motivi fisici e quindi interrompendo il rapporto contrattuale.