La strada cede | Limitare il traffico

CITTÀ DI CASTELLO – Un appello a rispettare i limiti alnella Provinciale 105 di Trestina viene rivolto agli utenti dellaa margine di un apposito incontro che si è svolto in settimana a Città di Castello durante il quale è emersa l’esigenza di portare a termine l’intervento in tempi rapidi, anche col controllo dei mezzi pesanti che non rispettano l’ordinanza in vigore. "Questo sistematico disinteresse potrebbe infatti portare alla chiusura totale del tratto, causando notevoli disagi a tutti i cittadini": sono le parole del consigliere della provincia di Perugia delegato alla viabilità Gianluca Moscioni a seguito dell’incontro che si è svolto nel comando di polizia locale tifernate. Infatti per consentire la realizzazione dei lavori, il servizio "Gestione Viabilità" della Provincia nel mese di febbraio ha emesso un’ordinanza di limitazione al transito lungo la provinciale, disponendo l’istituzione del senso unico alternato con semaforo e il divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.