La storia di Eleonora la 26enne che ha perso la memoria a 16 anni | Mi sono laureata Ma ho dovuto reimparare a leggere e scrivere

Leggi su Open.online

Non ha mai cercato scorciatoie né compassione.Fabris, classe 1999, si è trovata a gestire un’esperienza che l’ha segnata profondamente. A sediciè stata colpita da un’encefalite fulminante autoimmune, una patologia rara che le ha cancellato completamente la. Ieri 28 marzo, all’età di 26, ha raggiunto un traguardo straordinario: la laurea magistrale in Scienze Statistiche all’Università di Padova. «Non ricordo quasi nulla di prima. Posso raccontare solo il dopo», racconta in un’intervista ad Alice D’Este del Corriere della Sera. Un “dopo” fatto di ostacoli enormi: non riusciva più a orientarsi in casa, non ricordava dove fosse la sua cameretta. Anche la scuola è stata una sfida titanica: «Ero in quarta superiore e horicominciare tutto dall’inizio, perfino imparare a».