La storia del chirurgo gay e del padre che ha provato a fargli spezzare le dita da un sicario

Fabrizio Obbialero, 43 anni, fa ila Torino. È omosessuale. Il giudice del tribunale civile di Asti ha condannato il75enne a risarcirlo. Il genitore ha tenuto una condotta vessatoria e violenta. Ricevendo anche una condanna a due anni in tribunale per lesioni aggravate e stalking nel 2020. Ilè accusato di aver assoldato un picchiatore che avrebbe dovutoleal figlio. Ma il, dopo aver pedinato il medico, non se l’è sentita. «Ce ne sono stati tanti, tutti penosi: (mio, ndr) se la prendeva con me e con chi mi era accanto, che fosse il mio compagno o che fosse mia madre che è sempre stata dalla mia parte fino a che non è morta per una malattia», racconta Obbialero al Corriere della Sera, assistito dall’avvocato Maximiliano Bruno.Ladele delIlinviava anche messaggi su Facebook per denigrare il figlio: «Il Profeta si fa le canne», scriveva pubblicamente sui social.