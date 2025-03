Quotidiano.net - La storia dei rinoceronti che volano (e no, non è una bufala)

Londra, 29 marzo 2025 – Se è chiaro che gli asini non, altrettanto non si può dire per i. Chi bazzica i Paesi dell’Africa come la Namibia, il Sudafrica e il Botswana, non di rado può assistere a una scena del genere:a testa all’ingiù legati per le zampe vengono trasportati dagli elicotteri per chilometri. E’ il cosiddetto Rhino Airlift – letteralmente trasporto aereo dei– attività praticata da squadre del Wwf per il ripopolamento della specie. Ineri in via di estinzione Il progetto del Wwf L’elitrasporto Come si ‘cattura’ il rinoceronte? Ineri in via di estinzione Ad essere in pericolo di estinzione sono in particolare ineri, che oggi, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), citata dalla Bbc, sono presenti in 6.