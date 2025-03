Ilnapolista.it - La stoccata di Conte: «Il Milan era stato costruito per lo scudetto e a gennaio ha rifatto il mercato»

Ladi: «Ileraper loe ahail»Antonioquando può, si toglie sempre qualche pietra dalle scarpe pensando ale a Ibrahimovic che gli preferì Fonseca (sigh).ha risposto a una domanda sulin conferenza stampa.Ha le idee chiare per il?«Sarebbe preoccupante se non le avessi. Le idee sono molto chiare, le idee me le dà il campo. Siamo felici di aver recuperato Neres. C’è disappunto per i problemi di Anguissa e per aver perso Spinazzola. Domani aspettiamo una squadra molto forte, costruita per vincere lo. Poi ci sono annate particolari, ahannoilinserendo calciatori forti perché li conosco. Andiamo ad affrontare ilche è un signora squadra e ha un ottimo allenatore in panchina.