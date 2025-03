Lanazione.it - La sicurezza sui luoghi di lavoro e la persona al centro del XX° congresso della Cisl Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 29 marzo 2025 – Un momento significativo per il sindacato che ha visto la partecipazione del segretario generale nazionale, Giorgio Graziani e del segretario generale UsrToscana, Silvia Russo. L’evento, intitolato “Il coraggiopartecipazione. Laal” ha sottolineato l’importanzadignità deidi. Mauro Cerofolini è stato confermato segretario responsabile Ust, così come la sua segreteria composta da Ilaria Paoletti e Giuseppe Pugliese. Numerosi gli interventi dei partecipanti sulle sfide e le problematiche nei vari settori seguiti da vicino dallaaretina.alnon solo nell’aspetto contrattuale, ma anche in quello sociale e umano. Lo slogan “Laal, il coraggiopartecipazione” identifica il percorso che laconfederale ha svolto in questi anni, in attuazione dell'articolo 46Costituzione italiana, attraverso la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione attiva dei lavoratori, già approvata in Parlamento.