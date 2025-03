Quotidiano.net - La sfida del governo . Mettere pace in casa per essere forti fuori

Vespa Nel prossimo ottobre ilMeloni sarebbe il terzo più longevo tra i 68 che si sono alternati nei 79 anni di vita repubblicana. Nell’autunno del ’26 sarebbe il primo, superando il secondo e il terzoBerlusconi. Tra il 2001 e il 2006 il Cavaliere fu l’unico presidente del Consiglio a restare a palazzo Chigi per l’intera legislatura. Ma dopo il tracollo alle amministrative della primavera 2005 in cui al centrodestra restarono solo la Lombardia e il Veneto, ci fu un grosso rimpasto in cui furono sostituiti 8 ministri su 25. Perciò la parola rimpasto fa venire l’orticaria alla Meloni. Perciò vuole sostituire, quando indispensabile, un ministro per volta: ieri Sangiuliano, domani eventualmente Santanché. C’è chi sostiene che i continui litigi tra Salvini e Tajani possano portarla a chiedere le elezioni anticipate per approfittare delle divisioni della sinistra.