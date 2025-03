Lanazione.it - La scrittrice pisana Silvia Volpi domani ospite su Rai1 per parlare di lavoro e maternità

Pisa, 29 marzo 2025 -del programma televisivo "Il Caffè", in onda sualle 6.10,e giornalistache parlerà del suo terzo libro "Equilibriste" (Altrevoci Edizioni) con il conduttore Pino Strabioli.saranno i temi centrali del dialogo trae Strabioli, autore e conduttore del programma di Rai Cultura, tra libri, teatro, cinema e musica. In studio ci sarà anche lo scrittore Dario Buzzolan, in libreria con "Baracca e burattini": un romanzo ambizioso, che narra le vite complesse, dolorose ed enigmatiche di tre individui della stessa famiglia, tracciando uno spaccato dell’Italia dal fascismo fino ai giorni nostri. Sarà poi il turno di, che nel suo terzo libro, "Equilibriste", traccia la storia della protagonista che è un po' l’emblema delle molte donne che vivono ogni giorno la sfida di tenere insieme pezzi di vita spesso poco comunicanti tra loro.