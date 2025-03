Lanazione.it - La sagra dell’uva evento simbolo della Liguria

Leggi su Lanazione.it

Una soddisfazione che si ripete per il secondo anno. Il diploma diautentico ligure, appena ricevuto, campeggia nella sedePro Loco di Vezzano, che punta ad ottenerne altri per lache è rientrata anche quest’anno nel calendario 2025 degli "Eventi autentici liguri". Tra le settantasei manifestazioni che sono un vanto e un inno alla tradizione per tutta la regioneci sono appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli, che hanno meritato il riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione, con la collaborazione di Agenzia In, c’è la storicasettembrina. "Siamo davvero tutti orgogliosissimi" ha commentato Nadia Ferdeghini presidentessaPro Loco. "Stiamo parlando di un grande e vincente lavoro di squadra che mette insieme la passionePro Loco, rioni, Comune di Vezzano.