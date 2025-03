Ilnapolista.it - La russa Kasatkina ora è australiana: «Sono gay e contro la guerra in Ucraina, in Russia non posso tornare»

La tennistaDariaora giocherà sotto bandiera. La numero 12 del mondo ha confermato che la sua richiesta di residenza permanente è stata accettata dal governo australiano. E quindi diventerà la nuova numero uno in Australia. “Esordirà” come tale al Charleston Open della prossima settimana.giocava come atleta neutrale, dopo la squalifica dei giocatori russi e bielorussi per lain. Ma non è torna inda più di due anni, dopo aver fatto coming out in un’intervista video nel 2022. E’ una delle poche atlete di originead aver criticato esplicitamente l’aggressioneall’ha una relazione con la pattinatrice artistica Natalia Zabiiako, e dice che per lei non è sicuro, anzi “impossibile”,, sia a causa della sua sessualità che della sua opposizione alla