La Roma espugna Lecce, settima vittoria di fila per Ranieri

Lafatica ma batte 1-0 ilal Via del Mare, grazie ad un bel gol di Dovbyk, e regala ail settimo successo consecutivo in campionato. I giallorossi proseguono così la rincorsa alla zona Champions, portandosi a 52 punti, in sesta posizione, a -4 dal Bologna quarto, e a +1 sulla Lazio impegnata lunedì con il Torino. Ilrimedia la quinta sconfitta consecutiva e resta a 25 punti con il Parma a +2 sull'Empoli terzultima., per la prima gara dopo l'infortunio di Dybala, sceglie Pellegrini e Soulé alle spalle della punta Dovbyk, con Saelemaekers e Angelino da quinti di centrocampo e Hummels al centro della difesa. Giampaolo, invece, opta per Pierotti, Helgason e Karlsson alle spalle di Krstovic, con Gaspar a far in coppia con Baschirotto al centro della difesa. Regia affidata a Ramadani.