Ilrestodelcarlino.it - La Rocca dei Boiardo entra in una nuova era

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Stella BonfriscoLadei"si appresta a vivere unastagione: un processo di rigenerazione che lo renderà un centro culturale contemporaneo, dinamico, multimediale e accessibile". Sono le parole del sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, nel corso della visita in esclusiva al cantiere, svoltasi ieri mattina. Laè tornata ufficialmente di proprietà del Comune di Scandiano lo scorso 3 luglio, attraverso l’atto di acquisizione a titolo gratuito dal Demanio dello Stato. "Un atto che ha segnato un momento di grande valore simbolico e progettuale per la città; un bene monumentale che è stato per secoli cuore della vita politica, culturale e architettonica del territorio" ha aggiunto il primo cittadino. Il cantiere in corso - che già sta mostrando una straordinaria opera architettonica, con decori e di grande valore artistico, al suo interno - prevede un programma triennale suddiviso in tre stralci.