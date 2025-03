Lettera43.it - La risposta di Schlein a Meloni: «Governo improvvisato, non sono uniti e attaccano l’opposizione»

Dopo l’attacco al Pd di Giorgiadurante il congresso di Azione, Ellyha risposto criticando il, accusandolo di essere «» nella gestione della politica estera e più concentrato ad attaccareche a definire una linea chiara. la leader dem ha parlato di un esecutivo «in stato confusionale», segnato da continui scontri tra Tajani e Salvini e privo di una posizione unitaria su questioni fondamentali come la difesa comune europea e il piano di riarmo. Secondo la segretaria del Pd «solo nell’abbassare la testa di fronte agli attacchi e ai dazi di Trump all’Ue».: «totalmente asservito a Trump, cialternative»ha contestato inoltre la posizione della presidente del Consiglio sulle relazioni con Washington: «Come puòsostenere che non ci siano alternative tra essere talmente asserviti a Trump da non riuscire nemmeno a criticarlo a rompere l’alleanza uscendo pure dalla Nato?».