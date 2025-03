Ilgiorno.it - La “pulidura“ e la filastrocca dimenticata

Leggi su Ilgiorno.it

Magni Il grande amico “Luis de Melz“, Luigi Manzoni di Melzo, gran lombardo e bel cultore del dialetto milanese, appassionato lettore dei poeti dialettali meneghini e soprattutto mio prezioso consulente per questa rubrica, è capace di rendere leggeri i giorni della “vegedaa“ dedicandosi anche un altro diletto: “el fa el legnamee“. Ed è così che dopo aver letto un paio di poesie del Balestrieri, o del Maggi, si ritira in uno suo locale dove è collocata una piccola falegnameria. È però accaduto che, l’altro giorno, come mi ha raccontato, mentre stava passando un pezzo di legno sulla ““, un nastro di carta vetrata che scorre velocemente, gli è scappata la mano e si è “levigato“ anche alcune dita . Abrasioni piuttosto serie sui polpastrelli, ferite che purtroppo bisogneranno di un po’ di tempo e tante medicazioni perché la pelle torni come prima.