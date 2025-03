Quotidiano.net - La provocazione di Putin

di Marta OttavianiROMAIl presidente russo, Vladimir, più che risolvere il conflitto, sembra intenzionato a complicarlo ulteriormente. Ieri, il numero uno di Mosca ha dichiarato che potrebbe avviare colloqui con gli Stati Uniti e persino con i Paesi europei, oltre che con i partner e amici storici della Russia. Con una condizione, decisamente non di poco rilievo: il leader del Cremlino, in cambio della sua propensione al dialogo, vorrebbe l’uscita di scena dell’attuale presidente, regolarmente eletto, Volodymyr Zelensky, che dovrebbe farsi da parte ed essere sostituito da un governo ad interim sotto l’egida delle Nazioni Unite, per poi tenere le elezioni. "Con questo governo – ha spiegatodurante una visita al sottomarino nucleare Arkangelsk a Murmansk – si potrebbero avviare negoziati su un trattato di pace, firmare documenti legittimi che saranno riconosciuti in tutto il mondo e che saranno affidabili e stabili".