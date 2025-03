Lanazione.it - La proposta di Petrucci: "Aoup e Monasterio devono unire le forze per la cura del cuore"

le competenze dell’azienda ospedaliero universitaria pisana e della Fondazioneper creare a Pisa un Irccsspecializzato nelle malattie cardiovascolari. Sarebbe uno dei centri più importanti d’Italia ed Europa". Con queste parole Diego, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e membro della commissione sanità, ha proposto a margine della presentazione di Amicola creazione nel nostro territorio di un centro specializzato nelle malattie cardiovascolari, unendo le eccellenze pisane di Fondazionee dell’. "I tempi sono maturi" ha detto il consigliere, per creare un Istituto di Ricovero ea Carattere Scientifico (Irccs) che possa coniugare "competenze, esperienza e professionalità tanto in ambito sanitario quanto di ricerca e dunque scrivere una nuova pagina nella storia della sanità toscana e pisana, soprattutto in ambito cardiologico".