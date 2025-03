Lanazione.it - La povertà cresce ancora. Oltre 25mila umbri in difficoltà in più negli ultimi due anni

Ina lacontinua are eduesonoin più gli‘poveri’. A fine 2014, infatti, secondo l’ultimo rapporto Istat sono quasi 120mila le persone a rischio dio esclusione sociale, valore che è purtroppo in aumento sia rispetto al 2023 che al 2022 quando erano circa 95mila. Trefa infatti la percentuale era dell’11,1 per cento, mentre l’anno dopo era già salita al 13 per cento. Ora siamo arrivati al 14%, un punto in più in un anno che significano8mila abitanti in più che sono diventati a rischio impoverimento in soli dodici mesi. A rilevarlo è l’Istat che ha appena pubblicato l’indagine sugli Indicatori dinelle regioni italiane. In questa categoria vengono classificati gli individui che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: a rischio di, in grave deprivazione materiale e sociale o a bassa intensità di lavoro.