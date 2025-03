Secoloditalia.it - La piazza pacifista di Conte è già una barzelletta: la porta-gente è la “tiktoker” di Roccaraso, non ci sarà Dibba

Leggi su Secoloditalia.it

Il vero “” della prima ora, il “filorusso” anti-Ue, anti-Italia, anti-tutto, ex grillino che va in giro a raccontare le “verità scomode” ai suoi fans, Alessandro Di Battista, detto “”, ha già fatto sapere che non ci. “Ha altri impegni”, e se non li avesse avuti forse se li sarebbe cercati. In compenso, all’adunata anti-armi e anti-Pd del 5 aprile, a Roma, lanciata dal leader del M5S Giuseppe, ciuna vip famosa per i suoi video “trash”, nonché per le sue vicissitudini giudiziarie, Rita De Crescenzo, napoletana assurta ai “disonori” delle cronache per aver guidato i “” all’assalto di, con tanto di polemiche e figuracce. Farà da, ma il suo ruolo – fanno sapere i grillini – non deriva da un’investitura da parte del Movimento. Ma se aiuterà a riempiredel Popolo, perché no?non olet.