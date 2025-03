Lanazione.it - La passeggiata di Ronchi intitolata a Paolo Rossi

Leggi su Lanazione.it

Massa, 29 marzo 2025 – Festa aper l’intitolazione della. L’evento è stato organizzato dalla sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Massa. Alla presenza della vedova dell’indimenticato bomber pratese, Federica Cappelletti, è stata scoperta la targa che porta il nome disullasituata sul lato monti della Litoranea Amerigo Vespucci. L'annuncio dell'intitolazione adellalato nord del lungomare di Levante, nel tratto che va da piazza Calamandrei a via dei Fichi, era stato fatto dall'amministrazione comunale lo scorso agosto. La proposta dei Veterani ricevette il parere favorevole della Commissione Toponomastica e fu poi approvata in deroga all'articolo 2 della Legge 1188/1927 che concede al Ministero dell'Interno di intitolare spazi pubblici a persone scomparse da meno di dieci anni nei casi in cui siano benemeriti della Nazione.