La Parigi della Belle Epoque al ritmo del can can

Stasera alle 21, al teatro comunale di Carpi, il ‘Balletto del Sud’ presenta ‘Gaité Parisienne - LaÉpoque’. Un brillante balletto in un atto con le coreografie di Fredy Franzutti sulle note del tedesco Jacques Offenbach che compose i brani dedicandoli alla spumeggiantedel XIX secolo, sua patria d’adozione. Sfrenati can can, polke, mazurke e valzer per intrattenere nobili e borghesi, in una spensierata ed eccitante Gaîté Parisienne. Lo spettacolo procede per quadri e ricrea le atmosfereÉpoque, periodo dorato nel qualeera capitale assolutacultura emondanità, e la frenesia esortava la creatività di una società impaziente del nuovo secolo in arrivo. Le invenzioni meccaniche, le esposizioni universali, l’elettricità hanno anche generato la libertà dei costumi di una società che accoglieva con ottimismo l’età del progresso, facendo divenire l’ammiccante e sfrenata sensualità delle spigliate Cancaneuses, l’emblema dell’emancipazione e dell’entusiasmo per il futurocollettività.