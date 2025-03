It.insideover.com - La nuova età del rame: boom della domanda, prezzo record e guerra dei dazi

Benvenuti nellaetà del: ne parlavamo a maggio 2024, lo ribadiamo ora. Il metallo di largo consumo più scambiato da operatori e commercianti di materie prime è anche uno dei più attenzionati sul fronte industriale in questa fase critica. Ilè tornato a crescere: dopo esser sceso dai massimi storici di 11mila dollari a tonnellata toccati nella primavera scorsa, ha sfondato questonei giorni scorsi e ora si avvicina a una soglia di 12mila dollari a tonnellata che Kostas Bintas, responsabile globale di metalli e minerali presso il gruppo estrattivo Mercuria, ha detto superabile a stretto giro sulla scia di una “grande tensione sul mercato”.Perché ildelè in voloBintas, parlando al Financial Times, ha sottolineato che da inizio anno si stanno verificando due dinamiche convergenti tra loro: da un lato, la minaccia distatunitensi sulla scia di quanto già fatto da Donald Trump su alluminio e acciaio (tariffe al 25% sulle importazioni) per effetto dell’emergenza di sicurezza nazionale dichiarata dalla Casa Bianca sul fronte delle forniture di; dall’altro la conseguente corsa degli operatori a stelle e strisce a fare preventivamente scorte, sommando le richieste a quelle storicamente dominanti del mercato cinese.