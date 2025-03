Ilrestodelcarlino.it - La multa diventa digitale. Addio alla raccomandata, le notifiche arriverrano via posta certificata

Le contravvenzioni non arriveranno più con la classica, ma seguiranno le più veloci e sicure vie digitali, almeno per chi è in possesso dio domicilio. Il beneficio? Almeno il risparmio delle spese di notifica. Che continueranno a pagare quelli che riceveranno lain bustale a casa. Anche per il Comune di Cesena ovviamente c’è un risparmio di costi nel passaggio integrale al, che ha comunque uno step precedente risalente al dicembre 2023, da quando per la notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada, viene utilizzata la piattaforma Send. Da lunedì scorso poi per i destinatari muniti di domicilio, registrato su Ini-Pec per le imprese o su Inad per i cittadini, la notifica avverrà via(Pec). I destinatari non muniti di domicilioinvece attraverso i canali digitali conosciuti (App Io, mail e Sms) riceveranno una prima comunicazione di cortesia di emissione del verbale, contenente tutte le informazioni utili per visualizzarlo e/o scaricarlo entro 5 giorni.