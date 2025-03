Ilgiorno.it - La mozione sull’autismo: "Regione aiuti le famiglie a pagare le terapie Aba"

Martedì in Consiglio regionale sarà discussa unache si propone di affrontare un problema decisamente sentito in moltee di superare il paradosso che a questo problema si accompagna. Il problema è che il servizio sanitario non copre le spese che i genitori dei bambini nello spettro autistico si trovano a sostenere per consentire ai figli di beneficiare dellee dei trattamenti utili proprio a convivere al meglio con l’autismo. Il paradosso che accompagna il problema, invece, è il seguente: salvo rare eccezioni, in questi anni tribunali di rango diverso (dal Consiglio di Stato alla Corte dei Conti passando per i Tar) hanno accolto i ricorsi con i quali ledi minori nello spettro autistico hanno chiesto che il servizio sanitario coprisse le spese da loro sostenute per i trattamenti e le, in particolare le spese per i trattamenti del metodo Aba (dall’inglese: Analisi applicata del comportamento), considerato uno dei più validi in questo ambito.