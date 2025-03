Romadailynews.it - La mostra “Women for Women against Violence” alla Nuvola di Roma (3-10 aprile 2025)

FOR– LA:quando l’arte racconta la forza delle donneDal 3 al 10di, un’esposizione celebra il decennale dell’iniziativa di Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, per raccontare la resilienzaviolenza emalattia.21 scatti d’autore di Tiziana Luxardo È stata presentata a Palazzo Wedekind dilafotografica che celebra il decennale difor– Camomilla Award, l’iniziativa nata per sostenere il contrastoviolenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno. L’esposizione, ideata, promossa e prodotta da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, in co-produzione con EUR S.p.A., si terrà alConvention Center “La” dal 3 al 10p.