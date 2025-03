Ilrestodelcarlino.it - La lettera a Giorgia Meloni: "Moratoria sulle tasse"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proprio il giorno in cui cadono i sei mesi dall’alluvione che ha colpito Traversara il 19 settembre 2024, il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, ha inviato unaalla presidente del Consiglio dei Ministri,. L’ennesima, si tratta della sesta comunicazione in sei mesi, di cui una consegnata a mano al ministro, Giuseppe Valditara. "Siamo stati alla ribalta delle cronache – dichiara il primo cittadino –, abbiamo avuto attestati di solidarietà davvero da ogni parte, anche dai nostri gemelli oltre confine, ma ancora siamo in attesa di una risposta dal Governo". Le richieste contenute nella missiva sono sempre le stesse: la nomina di un commissario alla ricostruzione, la sospensione die bollette, un dialogo per trovare una soluzione condivisasituazioni più critiche.