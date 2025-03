Calciomercato.it - La Juve ricambia tutto, tra addii e ‘aiuti’ inglesi: la manovra clamorosa per Osimhen

Tra le suggestioni più grandi per il mercato bianconero c’è il nigeriano che rientrerà in estate al Napoli: servirebbero una serie di incastriSarà tempo di una nuova possibile rivoluzione per lantus in estate. Anche perché non si conosce ancora quella che sarà la guida tecnica della prossima stagione, visto che Tudor chiuderà questa annata e sarà in panchina al Mondiale per Club. Poi si vedrà. Così ha detto Giuntoli. E in effetti il totoallenatore prosegue, ma in ogni caso sarà diverso da quello che ha portato a un certo mercato. Per forza di cose ci saranno altre esigenze tecniche, qualche rientro da gestire, riscatti da decidere e cessioni inevitabili.Victor(LaPresse) – calciomercato.itSenza contare che qualche voce di corridoio sta circolando pure su Giuntoli, ma al momento non ci sono motivi concreti per pensare a un addio pure del direttore tecnico.