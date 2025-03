La Juve batte il Genoa al debutto di Tudor, decide Yildiz

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – Buona la prima per la nuovantus targata Igor. La squadra bianconera ha sconfitto 1-0 ildi Patrick Vieira in una gara valida per la 30esima giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium di Torino. Dila rete (splendida) che ha deciso la sfida e inaugurato il nuovo corso della Signora.Il cambio in panchina, con l’arrivo del tecnico croato al posto di Thiago Motta, ha portato con sè anche una nuova veste tattica per lantus con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. E la squadra bianconera ha ritrovato anche il supporto del proprio pubblico dopo le pesanti contestazioni delle partite precedenti. Il, dal canto suo, sceso in campo con la quarta maglia gialloblu celebrativa per gli imminenti 120 anni del Boca Juniors fondato da cinque genovesi, aveva in avvio rinunciato a Malinovskyi.