La iena Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono separati | L’unico modo per continuare a volersi bene

Milano, 29 marzo 2025 – Ci avevano abituati a immagini di famiglia serene. In viaggio o nella quotidianità, sempre uniti. Ma come diceva Tolstoj, "tutte le famiglie feliciuguali, ogni famiglia infelice è infelice asuo” ed evidentementecovavano dentro dei buoni motivi per separarsi. La notizia arriva all’improvviso, con un reel pubblicato dasul suo profilo Instagram. “Io eci siamo lasciati. È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata ad inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni.è una donna eccezionale, noi vediamo questa separazione come un'evoluzione del nostro rapporto”.stavano insieme da 17 anni e si erano sposati dodici anni fa.