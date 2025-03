Lanazione.it - La giunta e le scelte: "Altre deleghe per Squicciarini"

Il sindaco Giglioli continua a rafforzare la squadra. E aggiunge maggior peso all’assessorato di Matteoche lo supportò alle amministrative al timone della lista "Noi per San Miniato"., cona scuola, politiche socio-sanitarie, accoglienza e integrazione, pace e cooperazione internazionale e cultura, assumerà anche lea memoria e politiche abitative. Il sindaco ha firmato il decreto con il quale assegna queste ulteriori competenze all’assessore, precisando che si tratta di una scelta pertinente con quanto già assegnatogli. "Le politiche abitative si intersecano con quelle sociali e l’assegnazione diventa una necessità anche per consentire all’assessore maggiori e più completi margini di manovra su una tematica molto importante per il nostro territorio - spiega Giglioli -.