La giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi premiata dal Calcit

Arezzo, 29 marzo 2025 – Un'atleta simbolodal. Lariceverà un riconoscimento domani, domenica 30 marzo, alle ore 10,30 in occasione della terza edizione della Festa dei Bambini organizzata dalad Arezzo Feiere e Congressi. Il Comitato Autonomo per la lotta contro i tumori consegnerà il premio all'atleta della società di ginnastica ritmica Giuseppe Falciai per i risultati ottenuti in Grecia ad Atene in occasione dell'Aphrodite Cup durante il suo esordio comeindividualista junior della nazionale di ginnastica ritmica. "Siamo felici dei risultati raggiunti dalla" dicono il presidente Giancarlo Sassoli e il vicepresidente Siro Piantini "e riteniamo che i suoi successi possano essere da stimolo e un esempio per tanti bambini e ragazzi.