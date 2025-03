Linkiesta.it - «La gente dicono di tutto»? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia dellaLa frase “la”, con soggetto singolare e predicato plurale, costituisce un caso esemplare di accordo “a senso”. È evidente che l’incoerenza tra il singolare del sostantivoe il plurale del verboha una motivazione semantica: quel nome ha infatti un valore collettivo. La categoria dei “nomi collettivi” è individuata già nella trattatistica grammaticale del Cinquecento: Pierfrancesco Giambullari (1495-1555), nelle sue Regole della lingua fiorentina (ed. a cura di Ilaria Bonomi, Firenze, Accademia della, 1986, p. 17), la utilizza appunto per i nomi che “significano moltitudine, come popolo,, turba”. In effetti il sintagma laindica un gruppo di individui, e pur essendo singolare equivale a le persone: è logico quindi che possa essere interpretato come un plurale e di conseguenza si appoggi sul plurale del verbo a cui si riferisce.