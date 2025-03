La foto di Giulia Cecchettin rubata dall’altare della chiesa di Saonara e ritrovata a Verbania Lo zio | Vergognatevi

Leggi su Open.online

Unadi, giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023, è statadi, in provincia di Padova. A denunciare il furto ai carabinieri è stato il parroco, don Francesco Silvano Monetti, accortosi dell’immagine scomparsa da uno degli altarini. Su Facebook lo zio materno di, Andrea Camerotto, ha scritto: «Qualcuno ha rubato o nascosto ladiposta sull’altare in. Ci sono telecamere in. Niente di grave, ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi». Il 70enne diLe indagini dei carabinieri di Legnaro sono partite dalla visione delle immagini del circuito di videosorveglianza. Nelle immagini si vede intorno alle 15:23 di giovedì 27 un uomo che prende lae poi si allontana, all’esterno, a bordo di una Fiat Punto.