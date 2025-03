La folle corsa contromano del camioncino a Los Angeles, tra tamponamenti, incidenti e lo schianto in un negozio - Il video

Leggi su Open.online

Come se fosse ungioco, ma non c’è niente di virtuale. Anzi, è tutto reale. Stanno girando sui social le immagini dell’inseguimento delrubato, scontratosi con diverse auto sulle strade di Long Beach prima di finire la suacontro l’esterno di un’attività commerciale. Il mezzo è stato portato a velocità folli,, e con continui. L’inseguimento è iniziato nei pressi della USC, nell’Exposition Park a sud del centro di Los, dopo che il proprietario ha chiamato le autorità sostenendo che il suo camion era stato rubato mentre lui era intento a consegnare pezzi di ricambio per auto a una carrozzeria. Il ladro ha proseguito in autostrada attraversando Santa Fe Springs, Norwalk e altre comunità nella contea meridionale di Los. Alla Seventh Street il camion ha travolto le auto ferme a un incrocio e ha colpito diversi altri veicoli prima di schiantarsi di fronte a un Sherwin-Williams Paint Store su Termino Avenue.