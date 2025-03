Ilprimatonazionale.it - La fine dello spirito d’avventura?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 29 mar – Il 9 marzo 2020 l’Italia si chiudeva in lockdown a causa della pandemia da Covid. Il “lockdown totale generalizzato” – come amava pomposamente definirlo l’allora premier Giuseppe Conte – ebbedopo oltre due mesi, il 18 maggio: a distanza di cinque anni, ha lasciato strascichi che sono purtroppo ancora ben visibili nella nostra società. Dove, come praticamente in quasi tutta quella occidentale, sembra non esserci più spazio per lo. Le conseguenze sugli adolescenti Innanzi tutto va sottolineato che dopo il 18 maggio, se possibile, le cose peggiorarono. Questo perché ci ricordiamo bene che lo Stato divenne maestrina in grado di premiare o punire i cittadini (ma forse sarebbe meglio dire sudditi.) con quel sadico strumento del Green Pass. E con tutta una serie ridicola di provvedimenti che andavano dalla possibilità di poter bere seduti e, dopo magari una settimana, al suo esatto opposto! Sicuramente la categoria a risentirne maggiormente è stata quella degli adolescenti (vale a dire gli uomini di domani).