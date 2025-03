Ilfoglio.it - La Fifa potrebbe far giocare un Mondiale per strada

Lasciatemi iniziare con un brindisi a Daniele De Rossi. In un mondo di guru del giochismo, fanatici degli inserimenti delle mezzali, pornomani del possesso palla finalizzato alle verticalizzazioni, in un’epoca di scontro fisico e metafisico tra giochisti e risultatisti, l’ex allenatore della Roma non ha avuto nessuna vergogna a rispondere alla domanda “perché in Italia mancano i grandi campioni?” con l’apoteosi dei luoghi comuni: “Si gioca poco a calcio per”. Eroe moderno di provincialismo, DDR ha pronunciato queste parole non in quanto ex campione del mondo o ex capitano della Roma, ma parlando di tribune abusive in qualità di presidente dell’Ostiamare: me lo immagino evocare palloni fatti di stracci incastrati sotto le marmitte e poi calciati in porte immaginarie con le cartelle di scuola al posto dei pali mentre addenta un supplì, ordina una carbonara e sorseggia una fiaschetta di vino dei Castelli.