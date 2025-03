Ilrestodelcarlino.it - La Fermana a Sora: è l’ultima spiaggia

La pioggia in questi giorni è stata fedelissima compagna di allenamento dellache sta preparando la trasferta di, forse proprio l’ultimo stagionale per credere effettivamente in qualcosa di diverso da una retrocessione che purtroppo in questo momento pare più vicina. Eppure bisogna crederci così come ha dimostrato di crederci Mirko Savini prima accettando la sfida, poi in panchina domenica scorsa e anche nel dopo gara. Il tecnico romano sa che domenica scorsa laha anche avuto le sue occasioni per fare risultato ma non le ha in alcun modo capitalizzate, confermando il trend assai negativo in fase offensiva con appena 19 reti messe a segno. Per sperare o almeno per provarci, serve invertire questa tendenza. Non mancano notizie negative come quelle che vedono il possibile forfait di Casucci: l’esterno difensivo è alle prese con un fastidioso problema che non lo fa allenare.