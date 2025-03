Ilrestodelcarlino.it - La coop delle donne: "Una favola per i bimbi nel nome di Giulia". E’ firmata dalle educatrici

Ancora pochi mesi e saranno 40 anni. Era il 28 gennaio del 1986, quel gruppo diaveva appena terminato un corso per diventare assistente di base. Che fare? Si sono guardate in faccia, davanti il futuro. Hanno deciso di fondare unaerativa, il suoè Serena. Era la primadiche svolgeva attività a domicilio per gli anziani. Adesso opera nei settori socio-assistenziali, sanitari, educativi per creare opportunità di lavoro. Occasioni di vita. Quelleci credevano. Ricordi che scorrono, a raccontarli è Beatrice Cavalieri, direttrice di Serena da febbraio del 2020, la sua esperienza nel mondoerative risale al 2001. "Mi sono laureata in giurisprudenza, cercavano una progettista in unadi Bologna. Ho risposto presente, così sono entrata in questo universo di valori".