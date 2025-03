Thesocialpost.it - La città australiana in mezzo al nulla non ha medici: “Offriamo 400mila euro”

La piccoladi Julia Creek, situata nel Queensland (Australia), sta cercando un medico per ricoprire un posto vacante, offrendo un salario annuale che può arrivare fino a 680.277 dollari australiani (circa 428.000 dollari americani), insieme a alloggio gratuito e un’indennità per l’auto. La, con una popolazione di circa 550 abitanti, si trova a 19 ore di auto da Brisbane, un isolato angolo del Paese dove le sfide legate alla posizione remota e poco accessibile si fanno sentire maggiormente. Il medico selezionato sarà l’unico professionista sanitario nella zona, affrontando la solitudine di lavorare in una comunità così isolata.Questa offerta è una risposta alla crescente carenza digenerici nelle zone rurali australiane, che ha spintocome Julia Creek a offrire pacchetti salariali altamente competitivi per attrarre professionisti del settore sanitario.