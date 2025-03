Laspunta.it - La Cisl Provinciale elegge Antonella Valeriano Segretaria Generale. Capuano va in Cisl Regionale

Si è svolto in due giorni il 17° Congressodella, presso l’Edra palace hotel di Cassino. Un evento che ha riunito numerosi delegati e rappresentanti sindacali, intitolato “Coraggio della partecipazione – Esserci per cambiare e governare il cambiamento” e che ha rappresentato un’occasione di riflessione e confronto su temi cruciali per il futuro della provincia e del nostro paese. Il Presidente del Consigliodi Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con grande entusiasmo al congresso e durante il suo intervento, ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni sindacali. L’intervento di QuadriniHa inoltre rimarcato la sua stima personale e istituzionale nei confronti del Segretariodella, Enrico, il quale, a partire da questo congresso, intraprenderà un nuovo capitolo della sua carriera sindacale assumendo un nuovo ruolo nella Segreteria