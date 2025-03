Formiche.net - La Cina tenta il tutto per tutto su Panama. Antitrust in campo

Lanon molla la presa su, anzi rilancia. A 48 ore dalla scadenza dei termini per la cessione dei porti del Canale al tandem BlackRock-Aponte, Pechino gioca la cartaperre di far saltare il banco in extremis. Un fuoco di batteria contro l’accordo tra il più grande gestore patrimoniale del mondo e il gigante industriale di Hong Kong, CK Hutchinson, aperto due settimane fa, a mezzo organi di stampa cinesi, statali e non.Ora però, sono scese inle autorità del Dragone, quelle più temute, ovvero deputate alla concorrenza sui mercati. L’cinese ha dunque dichiarato che rivedrà la vendita di due porti sul Canale dida parte di CK Hutchison.La vendita, che rientra in un più grande accordo da 22,8 miliardi di dollari per 43 porti inil mondo, potrà forse essere impugnata dalle autorità cinesi.