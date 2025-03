It.insideover.com - La Cina nelle immagini di Olivo Barbieri

– Greeting Pine, Huangshan, Anhui, China 2018La curiosità per i paesi lontani per altri popoli, come si vestono, cosa mangiano, come sono le loro città, i loro paesaggi, la loro cultura fa parte della storia della fotografia perché grazie alla famosa camera oscura e poi alla sua evoluzione i fotografi si sono lanciati alla scoperta dell’ignoto inteso come ciò che ancora non si conosce. Ecco allora le famose fotografie di Felice Beato che addirittura con una tecnica di coloritura a mano ci fa conoscere il Giappone: un fotografo avventuriero che, verso la fine dell’800, si aggira in terre remote, con un bagaglio di apparecchi pesanti e poco funzionali, per raccontare in patria cosa si poteva trovare oltre i confini del mondo occidentale. Felice Beato, con i suoi fratelli, determinò prepotentemente in Europa l’immagine di una cultura che solo allora cominciava ad aprirsi all’esterno.