Ilfattoquotidiano.it - La Chiesa in difesa dei migranti? In Toscana la destra attacca anche i vescovi con cortei, striscioni e comunicati

Vicofaro, Pistoia, 8 marzo. Davanti alla parrocchia dove sono accolti più di cento, molti dei quali dormonoin, un gruppo di fedeli capitanati dalla capogruppo della Lega in consiglio comunale Cinzia Cerdini protesta davanti alla Curia sventolando la bandiera della sfida: “Via don Biancalani da Vicofaro”. Don Massimo Biancalani è nella diocesi di Pistoia dal 2000 e nel 2015 ha trasformato la suain “ospedale da campo” per far fronte all’emergenza umanitaria dei.Foto pubblicata per gentile concessione dell’autore Guido CozzaSantissima Annunziata, Firenze, 25 marzo. Festa dell’Annunciazione di Maria: qui è nato l’ordine religioso dei Servi di Maria di padre David Turoldo. Nella basilica dell’Annunziata, molto cara a Giorgio La Pira, è stata installata l’opera dell’artista Giovanni De Cara Eldorado, nascita di una nazione.