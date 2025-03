Ilrestodelcarlino.it - La casa del futuro nei boschi di Roncastaldo

Unache si alimenta con la luce del sole e si scalda con la legna del bosco. Tecnologia e sostenibilità al servizio dell’ambiente e dell’estetica, un mix diventato realtà nella frazionedi Loiano. Gli architetti Luca Ladinetti e Anna Branzanti dello studio Lado Architetti hanno costruito un’abitazione rivoluzionaria (finita sul portale internazionale di architettura contemporanea, ‘Divisare’) per il panorama locale, che ha diviso gli utenti dei social tra chi apprezza la new entry nell’Appennino e chi, invece, boccia il progetto troppo minimalista e futuristico. "Abbiamo comprato quest’area dove sorgeva unadegli anni ’60 – spiega il 42enne ex assessore all’Urbanistica di Loiano –, ricostruendola da zero grazie al bonus del 110%. Attualmente stiamo realizzando altre due villette con le stesse tecnologie moderne: una a Scascoli e un’altra a Camugnano.