Bergamonews.it - La Bella e la Bestia, tulipani, gnocco fritto e teatro dialettale: il week-end in provincia

Leggi su Bergamonews.it

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Lae la” a Parre, il festival delloe della tigella a Scanzorosciate, la sagra contadina – festa di primavera a Spirano, la StraPonte a Ponte San Pietro, Il Bepi e Valerio Baggio al cine-Sorriso di Gorle,, ial Castello di Malpaga e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 29 e domenica 30 marzo.ALBINO– Ad Albino la mostra “Il mio inferno. Dante profeta di speranza”– Ad Albino in scena “Maxima. Solo la Luna ci ha visti passare”ALME’– Ad Almè originale versione del celebre musical “Jesus Christ Superstar”BAGNATICA– “Un pinguino che danza. Storia di una malattia”BONATE SOPRA– A Bonate Sopra in scena “Novecento” di BariccoCALUSCO D’ADDA– “Una buona parola”, a Baccanello giornata dedicata alla fragilità nelle personeCASTIONE DELLA PRESOLANA– A Castione serata in ricordo di Luciano FerrariCAVERNAGO– Al castello di Malpaga tornano i, si possono ammirare e raccogliereCAZZANO SANT’ANDREA– Commediaa Cazzano Sant’AndreaCHIGNOLO D’ISOLA– Nuova commediaa Chignolo d’IsolaCLUSONE– Visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone– A Clusone in scena “Ol dùtur de la mùtua”: le dateCOLERE– Sciaspolata al tramonto – versione senza neve e senza ciaspoleGANDINO– A Gandino il musical “Il Messia”– A Gandino torna la Fiera di San GiuseppeGORLE– “E io cosa c’entro?”, a Gorle in scena Il Bepi e Valerio BaggioLEFFE– Apertura del Museo del Tessile a Leffe– Commediaa LeffeLOVERE– Stagione dei concerti all’Accademia Tadini: il programma dell’edizione 2025MARTINENGO– A Martinengo il primo radunole dei BersaglieriNEMBRO– Incontro con il gruppo di ricerca storica “Nembro e la BassaSerioAlpina”– Commediaa NembroPARRE– A Parre in scena “Lae la”– Nuova apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParrePONTE SAN PIETRO– Torna la “StraPonte”PRADALUNGA– A Pradalunga il concerto “Storie di tango”SAN PAOLO D’ARGON– A San Paolo d’Argon in scena “Notizie buone da Tibhirine”SAN PELLEGRINO TERME– “Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San Pellegrino– Rally Prealpi Orobiche, il traguardo della nuova edizione a San PellegrinoSARNICO– Mercatino del Vintage e della Creatività a SarnicoSCANZOROSCIATE– A Scanzo festival delloe della tigellaSERIATE– A Seriate in scena “Né serva, né padrona”SOLZA– “Il nostro dialetto, spunti di vita bergamasca”, incontro a SolzaSPIRANO– “Sagra Contadina e Festa della Primavera”, a Spirano tre-end di gustoTREVIGLIO– “Voci per Treviglio”, musica ed emozioni al Filodrammatici– A Treviglio in scena “Farà giorno”– A Treviglio ritrovo del New Adult BookclubVERTOVA– “Tracce introspettive”, a Vertova mostra di Marika Ghirardelli